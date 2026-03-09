Rally della Val d’Orcia 2026 | al via le iscrizioni della diciassettesima edizione

Sono aperte le iscrizioni per la diciassettesima edizione del Rally della Val d’Orcia, in programma nel 2026. Radicofani Motorsport, l’organizzatore dell’evento, ha annunciato i dettagli principali della manifestazione, che si svolgerà nella zona toscana. La competizione prevede diverse prove speciali e coinvolge equipaggi provenienti da varie regioni. Le iscrizioni resteranno aperte fino a una data stabilita.

L’evento, in programma sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, si svilupperà su due giornate di gara, con il borgo di Radicofani (Siena), eletto ancora a quartier generale. Un appuntamento – quello che coinvolgerà la provincia di Siena e gli interpreti del rallismo tricolore – che farà ancora leva su spettacolo e tradizione, in uno scenario paesaggistico tra i più suggestivi d’Italia. Attorno al cuore organizzativo di Radicofani si svilupperà un percorso che coinvolgerà diversi comuni della Val d’Orcia e delle aree limitrofe, tra cui San Casciano dei Bagni, Sarteano e Cetona, la novità dell’edizione 2026. Le ricognizioni del percorso si... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Rally della Val d’Orcia 2026: al via le iscrizioni della diciassettesima edizione Articoli correlati ACI, Rally della Val d’Orcia: le novità e le date del 2026Il Rally della Val d’Orcia torna protagonista in Italia, nella provincia di Siena. Mostri Sacri Festival 2026, aperte le iscrizioni al concorso della sesta edizione della kermesse: come partecipareIl contest, dedicato al tema del "Viaggio nella canzone italiana", porterà gli otto finalisti sul palco del Nuovo Teatro delle Commedie sabato 14... Contenuti e approfondimenti su Rally della Val Temi più discussi: Radicofani pronta ad accendere la doppia sfida tricolore del Rally della Val d’Orcia; Rally Storico della Val d’Orcia, al via la stagione del tricolore terra storico; Rally. La Sardegna nel Campionato Italiano Rally Terra. Due gli equipaggi al 5° Rally Città di Foligno; Il Rally Storico della Val d’Orcia pronto a riaccendere la sfida nel terra storico. Radicofani pronta per la doppia sfida tricolore del Rally della Val d’OrciaA Radicofani, dal 10 al 12 aprile, si correrà il 17° Rally della Val d’Orcia ed il 7° Rally Storico della Val d’Orcia ... sienafree.it 30 marzo, il giorno del Rally in Toscana: accade in Val d'OrciaUn evento imperdibile per gli appassionati di motori: ecco le modifiche alla viabilità per permettere il corretto svolgimento della gara Firenze, 30 marzo 2025 – Il Comune di San Casciano dei Bagni si ... lanazione.it VAL D'ORCIA, DIECI E LODE Dieci prove speciali per l'evento della Radicofani Motorsport, seconda gara del Campionato Italiano Rally Terra e prima del Campionato Italiano Rally Terra Storico - facebook.com facebook Radicofani pronta per la doppia sfida tricolore del Rally della Val d’Orcia x.com