Boom immobiliare | vendite record e il nuovo fascino dei comuni minori

Negli ultimi dodici mesi, il settore immobiliare italiano ha visto un aumento consistente nelle vendite, raggiungendo oltre 766mila unità. Questa crescita si è concentrata non solo nelle grandi città, ma anche in molti comuni minori, che hanno attirato nuovi acquirenti e investitori. La domanda crescente ha portato a un forte incremento delle transazioni, riflettendo un mercato in fermento e in continua evoluzione.

Il mercato immobiliare in Italia ha registrato un’espansione significativa nel corso dell’anno appena concluso, con le transazioni che hanno superato quota 766mila unità. Questo incremento del 6,4% rispetto al periodo precedente riflette una dinamica di crescita che coinvolge l’intero territorio nazionale, spingendo i valori nelle grandi città verso i livelli più alti visti dopo la fase pandemica. I dati raccolti dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa delineano un quadro in cui il settore delle compravendite non solo si è ripreso, ma ha mostrato una resilienza strutturale capace di influenzare sia i centri urbani che le realtà periferiche. Nelle metropoli, nello specifico durante la seconda metà del 2025, i prezzi hanno subito un balzo del 2,6%, confermando come il mattone resti un asset centrale per l’economia domestica italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Boom immobiliare: vendite record e il nuovo fascino dei comuni minori Hyundai: 2025, l’elettrico spinge le vendite europee al 4,2% di quota. Boom di vendite nel Regno Unito.Hyundai Motor Europe ha concluso il 2025 con un incremento delle immatricolazioni nell'area EU35, raggiungendo le 603. Volotea registra crescita esponenziale con nuovo record di vendite nel 2025Nel cuore dell’Italia settentrionale, a Villafranca di Verona, la compagnia aerea Volotea si conferma come una forza dominante nel settore dei...