Volotea registra crescita esponenziale con nuovo record di vendite nel 2025

Volotea ha appena raggiunto un nuovo record di vendite nel 2025. La compagnia aerea cresce rapidamente e si rafforza come punto di riferimento per i voli in Italia. A Villafranca di Verona, la base operativa, si nota un aumento costante delle rotte e dei passeggeri. La compagnia ha deciso di puntare su questa posizione per espandere ulteriormente il suo mercato.

**Volotea registra un record di vendite nel 2025: Verona si posiziona come base operativa di eccellenza** Nel cuore dell’Italia settentrionale, a Villafranca di Verona, la compagnia aerea Volotea si conferma come una forza dominante nel settore dei trasporti aerei. Con un Net Promoter Score (NPS) di 58,1 punti, il vettore presenta un record nel 2025, un livello che supera di oltre dieci unità l’anno precedente. Questo risultato è stato ottenuto grazie a un’alta soddisfazione dei passeggeri, con un tasso di puntualità entro i 15 minuti del 86% — un valore in netto aumento rispetto al 73% della media nazionale — e con un completamento dei voli superiore al 99%. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Volotea registra crescita esponenziale con nuovo record di vendite nel 2025 Approfondimenti su Volotea 2025 Un cantiere navale in crescita. Sanlorenzo, un 2025 da record. Vendite in aumento del 18% Aeroporti, nel 2025 traffico in crescita dell’8,4%. Nuovo record a 9,8 milioni di passeggeri Nel 2025, il traffico aeroportuale in Italia registra una crescita dell’8,4%, raggiungendo un nuovo massimo di 9,8 milioni di passeggeri nel Sistema Aeroportuale Toscano, gestito da Toscana Aeroporti S. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Volotea 2025 Volotea vola alto: 2025 da record e nuovi traguardi per il futuroCon una puntualità dell'86% e l'annuncio di nuove rotte internazionali per il 2026, la compagnia consolida il legame con il territorio veronese raggiungendo i vertici dell'affidabilità in Italia ... veronasera.it Volotea, Easyjet e Jet2 promuoveranno la connettività delle Canarie. La Palma, Fuerteventura e Gran Canaria beneficeranno del Fondo per lo sviluppo dei voli promosso dal governo regionale. Le Canarie avranno sette nuove rotte aeree internazionali per raf facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.