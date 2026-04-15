Booking attaccato dagli hacker sottratti dati sensibili | ecco cosa fare
Booking.com, piattaforma nota per le prenotazioni alberghiere, è stata colpita da un attacco di hacker che ha portato al furto di dati sensibili. L’incidente è stato confermato dai responsabili, che stanno verificando l’entità della violazione. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali su quante informazioni siano state compromesse o sulle eventuali conseguenze per gli utenti coinvolti.
La piattaforma per le prenotazioni alberghiere Booking.com è stata vittima di un attacco hacher da parte di ignoti. Secondo le prime informazioni sarebbero stati sottratti dati sensibili, come nomi, indirizzi mail e numeri di telefono. Booking ha avvisato i clienti con una mail dove sottolinea di.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Attacco hacker Booking: fuga di dati dei clienti, cosa è successo e quali rischi ci sonoLa piattaforma conferma l’incidente: accesso non autorizzato ai dati delle prenotazioni.
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