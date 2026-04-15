Booking attaccato dagli hacker sottratti dati sensibili | ecco cosa fare

Booking.com, piattaforma nota per le prenotazioni alberghiere, è stata colpita da un attacco di hacker che ha portato al furto di dati sensibili. L’incidente è stato confermato dai responsabili, che stanno verificando l’entità della violazione. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali su quante informazioni siano state compromesse o sulle eventuali conseguenze per gli utenti coinvolti.