Attacco hacker Booking | fuga di dati dei clienti cosa è successo e quali rischi ci sono

Recentemente, una piattaforma di prenotazioni ha confermato di aver subito un attacco hacker che ha portato alla fuga di dati personali di alcuni clienti. L’incidente ha coinvolto le informazioni relative alle prenotazioni, mentre i dati finanziari non sono stati compromessi. La società ha reso noto che l’accesso non autorizzato ha interessato esclusivamente le informazioni di prenotazione, senza ulteriori dettagli sui numeri o sui soggetti coinvolti.

La piattaforma conferma l’incidente: accesso non autorizzato ai dati delle prenotazioni. Nessun coinvolgimento delle informazioni finanziarie.. Attacco hacker Booking: cosa è successo. Un attacco hacker a Booking.com ha messo in allarme milioni di utenti in tutto il mondo. La stessa piattaforma ha confermato di aver individuato accessi non autorizzati ai dati di alcuni clienti, legati principalmente alle prenotazioni effettuate. Secondo quanto comunicato dall’azienda, i cybercriminali sarebbero riusciti a sfruttare attività sospette riconducibili a terze parti non autorizzate, ottenendo accesso a informazioni sensibili ma non finanziarie. A riportarlo tra gli altri anche l’ANSA.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Attacco hacker Booking: fuga di dati dei clienti, cosa è successo e quali rischi ci sono Booking.com sotto attacco hacker: possibile fuga di dati dei clientiABBONATI A DAYITALIANEWS Accesso non autorizzato ai dati personali La piattaforma Booking. Leggi anche: Attacco hacker a Booking.com, a rischio la sicurezza dei dati dei clienti