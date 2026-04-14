Cosa sta succedendo a Booking | attacco hacker e dati delle prenotazioni rubati La piattaforma avvisa sul rischio truffe

Recentemente, Booking.com ha subito un attacco hacker che ha portato al furto di dati relativi alle prenotazioni effettuate sulla piattaforma. L'azienda ha diffuso un avviso in cui segnala il rischio di truffe e invita gli utenti a prestare attenzione a possibili tentativi fraudolenti. L'incidente ha coinvolto informazioni sensibili di clienti e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi digitali della società.

Un attacco hacker ha colpito Booking.com, una delle principali piattaforma di prenotazioni viaggi al mondo. La società ha avvisato i clienti colpiti: alcuni cyber criminali potrebbero aver avuto accesso ai dati personali, inclusi nomi, indirizzi e-mail, numeri di telefono e dettagli della prenotazione. Lo riporta il Guardian e altri media americani. Booking: «Cambiato il pin di alcune prenotazioni colpite». Il colosso delle prenotazioni alberghiere dichiara di «aver notato alcune attività sospette che coinvolgono terze parti non autorizzate che sono in grado di accedere ad alcune informazioni di prenotazione dei nostri ospiti», riporta la testata.🔗 Leggi su Open.online Attacco hacker contro Booking, presi i dati dei clienti relativi alle prenotazioni: salvi quelli di pagamentoHacker in azione contro Booking, famosa piattaforma online di prenotazione di alloggi. Leggi anche: Booking.com hackerata, la piattaforma avvisa i clienti su fuga dati