Treni circolazione sospesa sulla tratta Roma-Firenze | date orari e cosa cambia

La circolazione dei treni sulla linea ad alta velocità tra Roma e Firenze è stata sospesa. La sospensione è avvenuta nella giornata del 26 marzo 2026, e riguarda l’intera tratta. La sospensione ha avuto effetto a partire da alcune ore e si è protratta per un periodo di tempo non specificato. La circolazione dei treni è stata interrotta senza indicazioni di ripresa immediata.

Firenze, 26 marzo 2026 – Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea dell’alta velocità Roma-Firenze dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle 15 di domenica 12 aprile, e sulla linea convenzionale tra Orte e Roma Tiburtina, dalle ore 14 di sabato 11 aprile alle ore 6 di domenica 12 aprile, per lavori di potenziamento tecnologico dell’infrastruttura. C’è una nuova allerta neve in Toscana: i comuni interessati. L’inverno non finisce. Cosa cambia per Alta velocità, Intercity e regionali Durante l’intervento è prevista una riduzione significativa dei collegamenti Alta Velocità, Intercity e dei regionali. I convogli viaggeranno su percorsi alternativi lungo la linea convenzionale, laddove possibile, oppure lungo la linea Tirrenica, con conseguente allungamento dei tempi di viaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Treni, circolazione sospesa sulla tratta Roma-Firenze: date, orari e cosa cambia Articoli correlati Lavori sulla linea Roma-Firenze, cosa cambia per la circolazione dei treniPrevista una riduzione dell’offerta commerciale anche nella mattina di lunedì 13 aprile con il servizio che riprenderà regolarmente martedì 14 aprile. Circolazione treni sospesa sulla Roma-Firenze nel Fiorentino per verifiche lineaCircolazione dei treni temporaneamente sospesa dalle 7:15 tra Incisa e Rignano sull’Arno, nel Fiorentino, sulla linea convenzionale Roma – Firenze...