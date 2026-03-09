Bonus nuovi nati 2026 domande in stand by per il contributo da 1.000 euro | cosa succede

Le famiglie italiane interessate al bonus nuovi nati 2026 devono ancora attendere, perché la procedura online dell’INPS non permette di inserire le nascite avvenute nel 2026. Le domande per il contributo da 1.000 euro sono attualmente sospese, lasciando in stand by le richieste di molte famiglie che speravano di ricevere il supporto. La situazione rimane invariata fino a nuove comunicazioni ufficiali.

Le famiglie italiane in attesa del bonus nuovi nati 2026, si trovano attualmente di fronte a un blocco tecnico: la procedura telematica dell'INPS non consente ancora l'inserimento di nascite avvenute nel 2026. Nonostante le previsioni indicassero una risoluzione entro febbraio, il sistema accetta tuttora soltanto date riferite al 2025, generando messaggi di errore per i nuovi genitori. Sebbene manchi ancora una comunicazione ufficiale sulla data di sblocco, si ipotizza che l'aggiornamento della piattaforma e la conseguente apertura delle istanze per i nati nel 2026 possano concretizzarsi entro la fine di marzo. Il Bonus Nuovi Nati, introdotto originariamente con la Legge di Bilancio 2025 e confermato per tutto il 2026, è un contributo economico una tantum del valore di 1. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

