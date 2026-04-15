Bonus nuovi nati 2026 via alle domande con la circolare Inps | quando scadono

L’Inps ha aperto le procedure per presentare le domande relative al Bonus nuovi nati 2026, un sostegno economico una tantum di 1.000 euro. La circolare ufficiale stabilisce le modalità di richiesta e le scadenze da rispettare. Le domande possono essere inviate tramite i canali ufficiali dell’istituto, con termini di presentazione ancora da definire. La misura riguarda le famiglie con bambini nati o in arrivo nel 2026.

L’Inps ha dato il via alle domande per il Bonus nuovi nati 2026. Si tratta di un contributo una tantum da 1.000 euro destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno. La misura si inserisce nel quadro degli interventi previsti dalla Legge di Bilancio 2025 e confermati anche per il 2026, con alcune indicazioni operative aggiornate soprattutto sul fronte Isee e modalità di accesso. I requisiti del Bonus nuovi nati 2026. Il bonus consiste in un contributo diretto di 1.000 euro per ciascun figlio. Non si tratta di un sostegno continuativo, ma di un importo erogato una sola volta, pensato per alleggerire le spese iniziali legate all’arrivo di un bambino.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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