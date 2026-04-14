Bonus Nuovi nati 2026 da mille euro via alle domande da oggi | l'annuncio nella circolare Inps
Da oggi è possibile presentare le domande per il bonus Nuovi nati 2026, un contributo di 1000 euro destinato alle famiglie che hanno un bambino e un Isee inferiore a 40.000 euro. La circolare dell'Inps ha comunicato l'apertura della procedura, che permette alle famiglie interessate di richiedere l'agevolazione attraverso il portale dedicato. La misura interessa chi ha un figlio appena nato o in arrivo.
Da oggi si può fare domanda per ottenere il bonus Nuovi nati, un aiuto da 1000 euro rivolto a chi fa un figlio e ha un Isee sotto i 40mila euro. Una circolare dell'Inps chiarisce i dettagli sulle modalità e le tempistiche per fare richiesta. C'è una scadenza importante: chi ha già avuto un figlio nel 2026 ha tempo fino al 12 agosto per completare la procedura.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Bonus Nuovi nati da 1000 euro, nel 2026 serve Isee sotto i 40mila euro: la nuova circolare InpsIl bonus Nuovi nati da 1000 euro è confermato nel 2026, ma con una novità: c'è un requisito Isee fissato a 40mila euro.
Bonus nuovi nati 2026, via alle domande: 1.000 euro per ogni figlio. In Toscana platea da quasi 15mila famiglieFirenze, 14 aprile 2026b – È stato confermato anche per quest’anno il Bonus nuovi nati.
Temi più discussi: Bonus nuovi nati, platea più ampia con il nuovo Isee: come funziona; L’INPS, con la circolare n. 45 del 10 aprile 2026, riepiloga; Bonus nuovi nati 2026, dall’INPS istruzioni e requisiti: contributo da 1.000 euro con ISEE fino a 40mila; Possibile chiedere il bonus bebè per il 2026.
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Bonus nuovi nati 2026, dall’INPS istruzioni e requisiti: contributo da 1.000 euro con ISEE fino a 40mila. https://www.orizzontescuola.it/bonus-nuovi-nati-2026-dallinps-istruzioni-e-requisiti-contributo-da-1-000-euro-con-isee-fino-a-40mila/ - facebook.com facebook
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