Bonus Nuovi nati 2026 da mille euro via alle domande da oggi | l'annuncio nella circolare Inps

Da oggi è possibile presentare le domande per il bonus Nuovi nati 2026, un contributo di 1000 euro destinato alle famiglie che hanno un bambino e un Isee inferiore a 40.000 euro. La circolare dell'Inps ha comunicato l'apertura della procedura, che permette alle famiglie interessate di richiedere l'agevolazione attraverso il portale dedicato. La misura interessa chi ha un figlio appena nato o in arrivo.