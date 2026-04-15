Bonus Mamme per le precarie | Storica sentenza del Tribunale di Foggia grazie all’azione legale della UIL Scuola

Il Tribunale di Foggia ha emesso una sentenza storica riguardo al Bonus Mamme destinato alle lavoratrici precarie. La decisione è arrivata a seguito di un'azione legale promossa dalla UIL Scuola, che aveva presentato un ricorso per tutelare i diritti delle lavoratrici interessate. La sentenza riconosce il diritto delle donne precarie a ricevere il bonus, stabilendo un precedente importante in ambito lavorativo e legale.

La causa, patrocinata con successo dall'Avv. Marco Dibitonto, esperto giuslavorista e legale convenzionato con la UIL Scuola, ha visto il Giudice del Lavoro accogliere pienamente le tesi della ricorrente. La normativa nazionale (art. 1, commi 180 e 181, L. n. 2132023) aveva limitato l'esonero totale dei contributi previdenziali alle sole lavoratrici madri con contratto a tempo indeterminato, creando una palese disparità di trattamento. Grande soddisfazione è stata espressa da Nicola Rega, Segretario Generale Provinciale della UIL Scuola Foggia, neo eletto al Congresso Regionale UIL Scuola. "È inaccettabile che lo Stato crei discriminazioni di questo tipo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Bonus Mamme per le precarie: Storica sentenza del Tribunale di Foggia grazie all’azione legale della UIL Scuola Ferie non godute ai precari: la Uil Scuola Foggia vince in tribunaleFERIE NON GODUTE AI PRECARI: LA UIL SCUOLA FOGGIA VINCE IN TRIBUNALE Ferie cancellate d’ufficio ai supplenti: il Giudice di Foggia condanna il... Leggi anche: Licenziamento illeggittimo per un'infermiera, sentenza storica del Tribunale di Latina