Bonus Mamme per le precarie | Storica sentenza del Tribunale di Foggia grazie all’azione legale della UIL Scuola

Da ilsipontino.net 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale di Foggia ha emesso una sentenza storica riguardo al Bonus Mamme destinato alle lavoratrici precarie. La decisione è arrivata a seguito di un'azione legale promossa dalla UIL Scuola, che aveva presentato un ricorso per tutelare i diritti delle lavoratrici interessate. La sentenza riconosce il diritto delle donne precarie a ricevere il bonus, stabilendo un precedente importante in ambito lavorativo e legale.

La causa, patrocinata con successo dall'Avv. Marco Dibitonto, esperto giuslavorista e legale convenzionato con la UIL Scuola, ha visto il Giudice del Lavoro accogliere pienamente le tesi della ricorrente.  La normativa nazionale (art. 1, commi 180 e 181, L. n. 2132023) aveva limitato l'esonero totale dei contributi previdenziali alle sole lavoratrici madri con contratto a tempo indeterminato, creando una palese disparità di trattamento. Grande soddisfazione è stata espressa da Nicola Rega, Segretario Generale Provinciale della UIL Scuola Foggia, neo eletto al Congresso Regionale UIL Scuola.  "È inaccettabile che lo Stato crei discriminazioni di questo tipo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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