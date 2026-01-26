Licenziamento illeggittimo per un' infermiera sentenza storica del Tribunale di Latina

Il Tribunale di Latina ha stabilito una sentenza significativa riguardo a un licenziamento ritenuto illegittimo. L’infermiera e coordinatrice del reparto infermieristico del San Raffaele di Sabaudia è stata licenziata il 15 luglio 2024 con l’argomento di una riorganizzazione aziendale. La decisione evidenzia importanti aspetti legali sulla tutela dei diritti dei lavoratori nel settore sanitario e sulla validità delle motivazioni aziendali in caso di licenziamenti.

Rossella era stata licenziata dal San Raffaele di Sabaudia. Era assistita dall'avvocato Fabio Leggiero Era infermiera e coordinatrice del reparto infermieristico del San Raffaele di Sabaudia srl società controllata dalla San Raffaele Spa, ma era stata licenziata il 15 luglio 2024 per una presunta riorganizzazione aziendale che aveva determinato la soppressione della sua mansione con impossibilità a essere ricollocata anche con mansioni equivalente. Rossella, che é un nome di fantasia, non si é però arresa e tramite il suo avvocato, Fabio Leggiero, ha impugnato subito il licenziamento ritenendolo non solo illegittimo ma fondato su un chiaro intento discriminatorio.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Il Tribunale di Latina ha deciso per il reintegro di un’infermiera licenziata ingiustamente, secondo quanto riportato dal legale Fabio Leggiero.

