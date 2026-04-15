Bonus affitti | proposta per aiutare chi vive solo o in piccoli nuclei
Un deputato regionale del gruppo Mpa-Grande Sicilia ha presentato un’interrogazione parlamentare chiedendo una revisione immediata di una legge regionale. La proposta mira a fornire un aiuto concreto alle persone che vivono da sole o in nuclei familiari molto piccoli, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di accesso ai bonus affitti. La richiesta è stata presentata in seguito a segnalazioni di criticità nel sistema attuale.
Il deputato regionale del gruppo Mpa-Grande Sicilia, Primavera, ha presentato un’interrogazione parlamentare per richiedere una revisione immediata della legge regionale n. 12026, puntando a correggere i criteri di accesso ai contributi per le spese di locazione. L’obiettivo è eliminare il vincolo che impone la presenza di almeno tre componenti nel nucleo familiare, una condizione che rischia di escludere moltissime persone in stato di fragilità economica. L’impatto demografico sulla gestione dei sussidi abitativi. La richiesta di modifica dell’articolo 57 della normativa regionale nasce dalla necessità di allineare le politiche sociali alle trasformazioni della società siciliana.🔗 Leggi su Ameve.eu
Un’unità mobile per aiutare chi vive in stradaUna unità mobile di strada, per assistere quanti in strada a Lecco ci vivono, per scelta, o per forza.
Bonus affitti 2026, quanto valgono le agevolazioni e a chi spettanoAnche per il 2026 sono a disposizione bonus affitti, ovvero detrazioni fiscali che consentono di recuperare parte delle spese di locazione.
Temi più discussi: Bonus affitti, Primavera (Mpa): Rivedere il criterio dei tre componenti, così si escludono migliaia di cittadini fragili; Bonus affitti, la Regione deve darlo anche a chi non può provare di avere una casa; Affitti brevi in Italia: le regole e le nuove restrizioni; Bari, bonus affitti 2024: redistribuiti i residui tra i beneficiari del contributo alloggiativo.
Bari, bonus affitti 2024: redistribuiti i residui tra i beneficiari del contributo alloggiativoBARI – La giunta del Comune di Bari ha approvato la ridistribuzione della somma residua relativa al bando per il contributo alloggiativo 2024, destinato al sostegno del pagamento dei canoni di locazio ... giornaledipuglia.com
Bonus affitti 2026: di cosa si tratta e chi potrà usufruirneBonus affitti: prende il via il nuovo bonus affitto per tutti i lavoratori del turismo! Dal 2 aprile al 5 maggio 2026, le aziende del comparto turistico-ricettivo potranno presentare domanda per otten ... catania.liveuniversity.it
BONUS AFFITTI 2026: AL VIA LE DOMANDE A BAGHERIA Attivato il contributo per l'affitto rivolto ai nuclei familiari con almeno tre componenti. Il beneficio: Un contributo annuo di € 3.000,00, con incrementi per ogni figlio oltre il primo. Requisiti principali - facebook.com facebook