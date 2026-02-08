Bonus affitti 2026 quanto valgono le agevolazioni e a chi spettano

Anche nel 2026 i proprietari e gli inquilini possono usufruire delle detrazioni fiscali sui canoni di locazione. Le agevolazioni restano in vigore, permettendo di recuperare una parte delle spese di affitto sostenute durante l’anno. Chi può richiederle e quanto si può risparmiare? Le regole sono simili a quelle degli anni passati, con alcune novità che saranno spiegate nelle prossime settimane.

Anche per il 2026 sono a disposizione bonus affitti, ovvero detrazioni fiscali che consentono di recuperare parte delle spese di locazione. In alcuni casi sono previsti dei limiti di reddito, in altri sono richiesti specifici requisiti come essere uno studente universitario fuori sede o aver spostato la propria residenza per motivi di lavoro. Ecco cosa sapere.

