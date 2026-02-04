Rebus Comuni montani Ora Calderoli dice sì al criterio dei 350 metri E il taglio diventa mini

Il ministro Calderoli ha dato il via libera al criterio dei 350 metri per i Comuni montani. Ora la questione si semplifica: il taglio diventa più piccolo e più facile da applicare. Qualche mese fa sembrava impossibile, ma alla fine le cose sono cambiate e quasi tutti i Comuni sono salvi. Restano da vedere i dettagli, ma l’accordo sembra ormai vicino.

Tutti salvi, o quasi. Un paio di mesi fa nessuno avrebbe scommesso manco un soldo bucato contro l'accettata ai Comuni montani promessa dal ministro Calderoli. Ma la politica vivaddio non è una scienza esatta, come la matematica, o la geografia. E può anche succedere che dei 2.843 Comuni montani (di 4.059 in Italia) che la nuova legge sulla montagna in vigore da settembre avrebbe dovuto 'retrocedere' a patrimonio indistinto della Repubblica (e delle colline), alla fine ne restino appena qualche centinaio, due o trecento a calcoli spannometrici. Da taglio extralarge a taglio mini – o dall'accetta alle forbici, se vogliamo – il passo è breve, si fa per dire: il tempo di una trattativa, per quanto lunga, complessa e non ancora (del tutto) a dama.

