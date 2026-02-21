Assalto alla Credem i ' Tre Casali' senza bancomat né sportelli | Così territori già fragili rischiano di subire colpi letali

L'assalto a una filiale Credem nella provincia di Foggia ha causato danni ingenti e ha lasciato i clienti senza sportelli automatici. I ladri hanno agito di notte, rimuovendo il bancomat e portando via i dispositivi di sicurezza. La rapina si è concentrata in un'area già segnata da problemi economici e di sicurezza. Questa azione mette a rischio le comunità locali, che faticano a riprendersi da episodi simili. La polizia indaga per identificare i responsabili.

Il sindaco di Casalvecchio, Noè Andreano, a poche ore dall'assalto avvenuto la scorsa notte, che ha messo fuori uso l'unica filiale al servizio anche dei comuni di Castelnuovo e Casalnuovo. Pronta la richiesta al Prefetto di convocazione di un nuovo comitato per l'ordine e la sicurezza. E, tramite l'Anci, si solleciterà nuovamente il ministro Piantedosi L'ennesimo assalto a un bancomat nella provincia di Foggia, stavolta ha cagionato danni ancora più gravi. Perché con l'esplosione presso la Credem di Casalvecchio di Puglia, non è stato messo fuori uso solo il bancomat, ma l'intera struttura.