Il 18 aprile, Piazza XX Settembre a Bologna diventerà il centro di un evento legato al calcio continentale, con una tappa del Trophy Tour dedicata alle coppe UEFA Europa League e UEFA Conference League. La piazza ospiterà trofei e premi collegati a queste competizioni, attirando appassionati e curiosi. L’evento rappresenta un’occasione per avvicinare il pubblico alle coppe europee e alla storia delle competizioni.

Il prossimo 18 aprile, Piazza XX Settembre si trasformerà nel fulcro del calcio continentale a Bologna, ospitando una tappa speciale del Trophy Tour dedicata alle coppe UEFA Europa League e UEFA Conference League. L’iniziativa, promossa dal partner ufficiale FlixBus, porterà i trofei prestigiosi in città attraverso un percorso che unisce l’agonismo sportivo alla vivacità delle tradizioni locali. L’evento non si limiterà alla semplice esposizione dei trofei, ma proporrà un’esperienza dinamica pensata per coinvolgere famiglie, curiosi e appassionati di ogni età. I visitatori avranno la possibilità di scattare foto con le coppe e di partecipare a momenti di gioco interattivo all’interno di uno spazio aperto progettato per la condivisione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna ospita le coppe UEFA: tra trofei, premi e sfida di pasta

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