Uefa aggiorna liste per Champions e coppe europee | novità per le italiane**

Questa mattina l’Uefa ha ufficializzato le nuove liste per la Champions e le coppe europee. L’Italia ha fatto tre modifiche importanti, con Inter, Juventus e Atalanta che hanno aggiornato le proprie rose rispetto alle versioni originali. Le società hanno preso atto delle novità e si preparano alle prossime sfide continentali.

**Le liste Uefa per le coppe europee sono state aggiornate: l’Italia ha avuto tre modifiche importanti, con l’Inter, la Juventus e l’Atalanta che si sono aggiornate rispetto alle liste iniziali. Il termine per i cambi è scaduto il 5 febbraio 2026, alla mezzanotte, e ormai nessun club potrà più inserire o togliere giocatori.** In un’epoca in cui ogni partita, ogni gara conta, l’Uefa ha messo in campo un meccanismo rigoroso per il controllo delle liste dei calciatori ammessi in gara nelle coppe europee. Le squadre italiane, in particolare quelle che si sono qualificate per la Champions League, la Europa League o la Conference League, hanno potuto effettuare al massimo tre modifiche ai loro elenchi ufficiali.🔗 Leggi su Ameve.eu

