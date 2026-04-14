Le coppe della UEFA a Bologna | selfie giochi premi e il pasta challenge

Il prossimo 18 aprile, Bologna ospiterà una tappa del Trophy Tour della UEFA, portando le coppe della UEFA Europa League e della UEFA Conference League in città. L’evento, promosso da FlixBus, prevede momenti di intrattenimento con selfie, giochi e premi, oltre a un’attività chiamata

Il grande calcio europeo incontra la cultura locale nel cuore di Bologna. Il prossimo 18 aprile, le prestigiose coppe della UEFA Europa League e della Uefa Conference League arrivano in città per una tappa speciale del Trophy Tour promosso da FlixBus, partner ufficiale delle competizioni.Per un.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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