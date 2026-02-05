Il ruolo dei pappagalli nella cronaca nera | sabato Luca Maurelli al Festival degli Animali in Giallo

Sabato al Festival degli Animali in Giallo, Luca Maurelli ha parlato del ruolo sorprendente dei pappagalli nei casi di cronaca nera. L’esperto di cronaca ha partecipato a un panel intitolato “Confessioni di un pappagallo” al Polo Culturale Pietrasanta, dove ha condiviso storie e curiosità sui volatili coinvolti in misteri e indagini.

Sabato 7 febbraio, nell’ambito del Festival degli Animali in Giallo, ideato e diretto da Anita Curci, rassegna che esplora il ruolo degli animali in letteratura, leggende, crime, storia, arte, musica, cinema e scienza, al Polo Culturale Pietrasanta (Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, Cappelle Pontano e San Salvatore), il giornalista Luca Maurelli, esperto di cronaca nera, terrà un panel dal titolo “Confessioni di un pappagallo” (ore 17) con Alessio Iossa, studioso e addestratore di pappagalli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

