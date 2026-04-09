Giornata Nazionale del Made in Italy a Villa Pisani di Stra con Euteknos
Il 15 aprile si terrà a Villa Pisani di Stra la Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, un evento dedicato alla promozione delle produzioni italiane. La manifestazione vedrà la partecipazione di Euteknos, la Rete regionale della Manifattura Artistica con sede a Este, in provincia di Padova. La giornata metterà in luce le eccellenze artigianali e industriali della Bassa Padovana, coinvolgendo diverse realtà locali e nazionali.
La Bassa Padovana sarà al centro della scena nazionale del “saper fare italiano”. La Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, in programma il 15 aprile a Villa Pisani di Stra (Venezia), vedrà Euteknos, Rete innovativa Regionale della Manifattura Artistica con sede a Este in provincia di Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
euteknos protagonista alla giornata nazionale del made in italy 2026: istituzioni, imprese e giovani a confronto sul futuro del paeseLa Bassa Padovana sarà al centro della scena nazionale del “saper fare italiano”.
“Finanza a servizio del Made in Italy”: a Napoli la terza edizione del convegno IPE in occasione della giornata di celebrazione del Made in ItalySi terrà il 15 aprile, presso l’Aula Magna dell’IPE in Via Pontano 36, il convegno “Finanza a servizio del Made in Italy”, terzo incontro del ciclo...
Temi più discussi: Giornata nazionale del Made in Italy a.s. 2025/2026; Ferrari Trento rinnova la sua adesione alla Giornata Nazionale del Made in Italy; MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito: Rai per la Giornata Nazionale del Made in Italy – 15 aprile; Giornata nazionale del made in italy (15 aprile).
Giornata nazionale del Made in Italy (15 aprile): Oropan celebra l'eccellenza italiana con un progetto dedicato al paneLa manifestazione dedicata al Made in Italy, nata per celebrare e promuovere la qualità e l’eccellenza del saper fare italiano, raggiunge quest’anno un nuovo record con ... ilmessaggero.it
Giornata Made in Italy al PRALC, workshop Dai desideri ai progetti concretiPer il terzo anno consecutivo il MIMIT sceglie il PRALC per la Giornata Nazionale del Made in Italy: il saper fare alchemico tra eccellenza e innovazione. L’evento di Anna Rosa Ferrari si conferma n ... comunicati-stampa.net
Tele Dehon. . Quasi 300 studenti protagonisti a Barletta della Giornata Nazionale del Mare. Tra incontri e attività sul campo, un messaggio chiaro alle nuove generazioni: il mare è una risorsa da proteggere e un’opportunità da costruire. - facebook.com facebook
Oggi, #14marzo 2026, si celebra la Giornata nazionale del Paesaggio. Scopri tutti gli eventi: cultura.gov.it/evento/giornat… x.com