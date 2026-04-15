Boban attacca Flick e il Barcellona | Con questa difesa non vinceranno mai la Champions League
Dopo l'eliminazione del Barcellona dalla Champions League, Zvonimir Boban ha commentato duramente la prestazione della squadra e dell'allenatore Flick, criticando la linea difensiva adottata. Boban ha affermato che con questa impostazione tecnica il club non potrà mai conquistare il torneo più ambito d'Europa. La partita contro l'Atletico Madrid ha suscitato molte reazioni e discussioni tra gli appassionati di calcio.
Zvonimir Boban non usa giri di parole e attacca Flick e il Barcellona dopo l'eliminazione dalla Champions League contro l'Atletico Madrid: "Con questa difesa non la vinceranno mai".🔗 Leggi su Fanpage.it
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