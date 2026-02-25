Boban durissimo con l'Inter dopo l'eliminazione dalla Champions | Fuori con un Bodo nettamente inferiore
Dopo la sconfitta contro il BodoGlimt, Boban ha criticato duramente l’Inter, attribuendo la mancata qualificazione a una prestazione deludente. Ha sottolineato che i nerazzurri sono stati eliminati da un avversario decisamente inferiore, evidenziando le lacune della squadra. La sua analisi si concentra sulla mancanza di determinazione e di organizzazione, elementi che avrebbero potuto fare la differenza. La discussione si è infiammata nel corso di un’intervista televisiva.
Dopo Inter-BodoGlimt e l'eliminazione dalla Champions League, Boban attacca i nerazzurri a Sky: "Fuori con un avversario nettamente inferiore". 🔗 Leggi su Fanpage.it
