Boban durissimo con l'Inter dopo l'eliminazione dalla Champions | Fuori con un Bodo nettamente inferiore

Dopo la sconfitta contro il BodoGlimt, Boban ha criticato duramente l’Inter, attribuendo la mancata qualificazione a una prestazione deludente. Ha sottolineato che i nerazzurri sono stati eliminati da un avversario decisamente inferiore, evidenziando le lacune della squadra. La sua analisi si concentra sulla mancanza di determinazione e di organizzazione, elementi che avrebbero potuto fare la differenza. La discussione si è infiammata nel corso di un’intervista televisiva.