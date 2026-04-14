Stasera, 14 aprile 2026, si svolge all’Alcatraz di Milano il concerto dei Bluvertigo, che rappresenta la quinta reunion del gruppo. La band, guidata da Morgan, ha annunciato un tour estivo con diverse date in Italia. La tournée si concluderà il 12 settembre al Carroponte. La serata vede i componenti tornare a esibirsi insieme dopo un periodo di pausa.

Stasera, 14 aprile 2026, il palcoscenico dell’Alcatraz a Milano ospita la quinta reunion dei Bluvertigo, segnando l’inizio di un tour estivo che vedrà il gruppo protagonista in diverse tappe prima del gran finale previsto per il 12 settembre al Carroponte. Il concerto riprende il filo conduttore dello spettacolo intitolato Esseri Umani, portando sul palco Morgan, Andrea Fumagalli, Livio Magnini e Sergio Carnevale. Il ritorno della sperimentazione sonora tra Milano e il territorio lombardo. L’evento di questa sera non rappresenta solo un momento nostalgico, ma una vera e propria ripartenza culturale che affonda le radici nella storia musicale milanese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bluvertigo ripartono dall’Alcatraz: il ritorno dei miti di Morgan

I Bluvertigo annunciano il tour estivo, sold out la data del 14 aprile all’AlcatrazI Bluvertigo annunciano il sold out per la data del 14 aprile all’Alcatraz di Milano, prodotta da Kashmir Music.

Bluvertigo: la reunion all’Alcatraz di Milano è già leggenda ancora prima di iniziareBluvertigo: la reunion con ritorno dal vivo nell’imperdibile appuntamento del 14 aprile 2026 all’Alcatraz di Milano.