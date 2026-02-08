Arancia Rossa di Sicilia | Successo a Berlino un simbolo di qualità e benessere per il mercato tedesco e internazionale

L’arancia rossa di Sicilia Igp ha fatto il suo debutto a Berlino e ha già riscosso molto successo. I produttori italiani vedono nella sua qualità un punto di forza per il mercato tedesco e oltre. La frutta, simbolo del benessere e della tradizione siciliana, continua a conquistare nuovi spazi e clienti stranieri.

L’arancia rossa di Sicilia Igp si conferma un fiore all’occhiello della produzione agroalimentare italiana, conquistando un ruolo di primo piano sul mercato tedesco e internazionale. La kermesse di Fruit Logistica 2026, conclusasi a Berlino, ha visto l’agrumi siciliano protagonista di un’operazione di successo che ne esalta le qualità uniche e il valore nutrizionale, rafforzando la sua immagine come simbolo del benessere mediterraneo. L’evento, punto di riferimento per il settore, ha rappresentato un’occasione cruciale per presentare al mondo un modello di eccellenza che unisce origine, qualità e futuro, in un momento particolarmente delicato per l’agricoltura siciliana, messa a dura prova dai recenti eventi climatici.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

