Tra marzo e aprile 2026, la chiusura dello Stretto di Hormuz ha causato un aumento dei prezzi del petrolio e del gasolio sui mercati internazionali. Il prezzo del Brent ha raggiunto circa 120 dollari al barile, mentre il gasolio ha superato i 2,2 euro al litro. Questa situazione ha comportato una forte volatilità nel settore energetico e un aumento dei costi per i consumatori e le aziende.

La paralisi dello Stretto di Hormuz tra marzo e aprile 2026 ha innescato una reazione a catena nei mercati energetici globali, portando il prezzo del Brent vicino ai 120 dollari al barile. Il blocco fisico delle rotte marittime, causato dalle tensioni tra l’Iran e le coalizioni guidate da Stati Uniti e Israele, ha colpito duramente l’economia italiana, con il gasolio che ha superato la soglia dei 2,2 euro al litro in diverse zone del Paese. L’effetto domino dal Golfo alle pompe italiane. Quando il passaggio obbligato attraverso lo stretto mediorientale è rimasto interrotto per diverse settimane, il mondo ha assistito a uno scossone sistemico. Circa un quinto del greggio circolante a livello globale si trova infatti incastrato in quel corridoio, rendendo impossibile il normale flusso delle petroliere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco Hormuz: il petrolio schizza a 120$ e il gasolio vola sopra i 2,2€

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