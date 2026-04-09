Nelle ultime ore, la navigazione nello Stretto di Hormuz è stata interrotta a causa di un’allerta relativa a mine presenti nelle acque. Questa situazione ha portato le navi a deviare dai loro percorsi usuali, determinando un aumento del prezzo del petrolio, che ha registrato un incremento del 2,8%. La vicenda ha generato preoccupazioni sui mercati energetici e ha alimentato le tensioni nella regione del Levante.

La navigazione nello Stretto di Hormuz è stata improvvisamente interrotta dopo che un’allerta riguardante la presenza di mine ha costretto le imbarcazioni a deviare dai percorsi abituali, provocando una reazione immediata sui mercati energetici e una nuova escalation di tensioni nel Levante. La petroliera Aurora, impegnata in una rotta verso l’uscita del passaggio marittimo, è stata ripresa dai sistemi di tracciamento mentre effettuava una virata di 180 gradi nelle vicinanze della costa di Musandam, in territorio omanita, rientrando nel Golfo Persico. Il provvedimento, comunicato dall’autorità portuale iraniana durante la notte, stabilisce che i convogli dovranno seguire direttrici alternative a nord o a sud dell’isola di Larak, in coordinamento con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie, per evitare possibili collisioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mine nello Stretto di Hormuz: blocco navi e il petrolio vola (+2,8%)

Petrolio, si teme una crisi. Centinaia di navi ferme nello stretto di Hormuz. “Il blocco? Sarebbe un cataclisma”Roma, 1 marzo 2026 - Ora gli occhi sono puntati (anche) sui mercati finanziari e sul petrolio.

L’Iran fa un buco nell’acqua: mine nello Stretto di Hormuz per fermare le navi, ma il flusso prosegueL’Iran continua la sua campagna di intimidazione nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran hanno iniziato a piazzare diverse mine attraverso l’uso di...

Temi più discussi: Stretto di Hormuz, la lezione iraniana che umilia l’Occidente; Oltre 40 Paesi lanciano una coalizione per mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz dopo la guerra; Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso, navi costrette a tornare indietro' - LIVEBLOG; L’intesa a 90 minuti dall’apocalisse: che cosa è successo tra Usa e Iran. Il nodo di Hormuz.

Lo stretto di Hormuz è chiuso (di nuovo) e pieno di mine – La direttaLe Guardie Rivoluzionarie indicano un percorso alternativo. Le navi tornano indietro. Intanto Hezbollah bombarda Israele e il prezzo del petrolio torna a crescere L'articolo Lo Stretto di Hormuz è chi ... msn.com

Stretto di Hormuz: perché lo strategico canale commerciale è una meraviglia geologicaGli eventi tettonici, all’origine di questo canale, hanno dato alla regione le sue ricchezze petrolchimiche e creato una strettoia marittima in grado di interrompere il commercio di petrolio. nationalgeographic.it

MEDIO ORIENTE | Lo Stretto di Hormuz è stato completamente chiuso, costringendo le petroliere a fare inversione. Lo riferisce l'emittente iraniana Press Tv. #ANSA - facebook.com facebook

Lo Stretto di Hormuz non è un tratto di mare liberamente navigabile x.com