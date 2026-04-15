Il blocco della linea ad alta velocità tra Napoli e Roma ha provocato la cancellazione di 23 treni e ritardi superiori alle tre ore. Il problema è stato causato da un guasto tecnico al sistema GSM-R presso lo scalo di Afragola, che ha determinato disagi significativi per i passeggeri in stazione. Le autorità hanno confermato la sospensione temporanea del servizio sulla tratta interessata.

Il blocco della linea ad alta velocità tra Napoli e Roma ha causato pesanti disagi per decine di treni cancellati e ritardi che hanno superato le tre ore, a seguito di un guasto tecnico al sistema GSM-R presso lo scalo di Afragola. Il problema, occorso alle prime luci dell’alba di questo mercoledì 15 aprile, ha costretto i passeggeri a lunghi trasferimenti su gomma e ha messo in moto una serrata mobilitazione politica e delle associazioni dei consumatori. Tutto è iniziato intorno alle 6:00 del mattino, quando il malfunzionamento della tecnologia di comunicazione gestita da un fornitore privato ha paralizzato la circolazione nell’area di Afragola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco Alta Velocità Napoli-Roma: 23 treni cancellati e caos in stazione

Leggi anche: Alta velocità Napoli-Roma in tilt: ritardi fino a 210 minuti. Viaggi cancellati e rallentamenti: quali sono i treni coinvolti

Alta velocità Napoli-Roma in tilt per ore, ritardi e viaggi cancellati. «Traffico in graduale ripresa»: quali sono i treni coinvoltiLa circolazione ferroviaria sulla linea Alta velocità Napoli-Roma sta gradualmente tornando alla normalità, dopo circa cinque ore dal guasto agli...