Alta velocità Napoli-Roma in tilt per ore ritardi e viaggi cancellati Traffico in graduale ripresa | quali sono i treni coinvolti

La circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità tra Napoli e Roma è stata interrotta per circa cinque ore a causa di un guasto agli impianti di circolazione. Durante questo periodo, molti treni sono stati cancellati o hanno subito ritardi, causando disagi ai passeggeri. Attualmente, il traffico ferroviario sta riprendendo lentamente, con alcuni treni coinvolti ancora in ritardo o in fase di ripristino.

La circolazione ferroviaria sulla linea Alta velocità Napoli-Roma sta gradualmente tornando alla normalità, dopo circa cinque ore dal guasto agli impianti di circolazione che ha provato una mattinata complicata per chi doveva viaggiare verso la Capitale. Il traffico ferroviario è stato fortemente rallentato per l’inconveniente avvenuto nei pressi di Napoli, con ripercussioni sia sui treni Alta Velocità sia sugli Intercity. I tempi di percorrenza possono allungarsi fino a 210 minuti, mentre alcuni convogli vengono dirottati sulla linea convenzionale via Formia e via Cassino per gestire il traffico. Non mancano limitazioni di percorso e cancellazioni.🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Alta velocità Napoli-Roma in tilt: ritardi fino a 210 minuti. Viaggi cancellati e rallentamenti: quali sono i treni coinvolti

Treni, guasto oggi sull’Alta velocità tra Roma e Napoli: ritardi fino a 3 ore e cancellazioni. Ecco i treni coinvoltiRoma, 14 aprile 2026 – La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Napoli.

Guasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma che sta causando ritardi fino a 180 minuti. I primi disagi si sono creati a partire dalle 6 di questa mattina ed ora la circolazione è ancora fortemente rallentata. Secondo quanto si legge sul sito di Trenitalia, x.com

Guasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma che sta causando ritardi fino a 180 minuti. I primi disagi si sono creati a partire dalle 6 di questa mattina ed ora la circolazione è ancora fortemente rallentata. Secondo quanto si legge sul sito di Trenitalia, - facebook.com facebook