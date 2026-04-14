Alta velocità Napoli-Roma in tilt | ritardi fino a 210 minuti Viaggi cancellati e rallentamenti | quali sono i treni coinvolti

Martedì 14 aprile 2026, la circolazione sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma ha subito significativi rallentamenti a partire dalle 6 del mattino, a causa di un problema tecnico nei pressi di Napoli. I treni coinvolti hanno registrato ritardi fino a 210 minuti e alcune corse sono state cancellate, interessando sia i treni ad alta velocità che gli Intercity. La situazione ha causato disagi ai viaggiatori lungo tutto il percorso.

Mattinata complicata sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma. Dalle 6 di oggi, martedì 14 aprile 2026, la circolazione ferroviaria risulta fortemente rallentata a causa di un inconveniente tecnico registrato nei pressi di Napoli, con ripercussioni sia sui treni Alta Velocità sia sugli Intercity. I tempi di percorrenza possono allungarsi fino a 210 minuti, mentre alcuni convogli vengono dirottati sulla linea convenzionale via Formia e via Cassino per gestire il traffico. Non mancano limitazioni di percorso e cancellazioni. Quali treni sono coinvolti nei ritardi e nelle cancellazioni. I disagi riguardano diversi Frecciarossa. Il FR 9616 Napoli Centrale-Milano Centrale non parte da Napoli: il capolinea è stato spostato a Roma Termini, con assistenza Trenitalia per i passeggeri in partenza dal capoluogo campano.🔗 Leggi su Open.online

Treni, guasto oggi sull’Alta velocità tra Roma e Napoli: ritardi fino a 3 ore e cancellazioni. Ecco i treni coinvoltiRoma, 14 aprile 2026 – La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Napoli.

Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli?Roma: treni in ritardo fino a 210 minuti, cancellazioni e variazioni. Cosa sta succedendoMattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma.

Mattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Dalle ore 6:00 di oggi, martedì 14 aprile 2026, i treni risultano fortemente rallentati a causa di un inconveniente tecnico registrato nei pressi di Napoli.La conseguenza princi - facebook.com facebook