Guerra in Medio Oriente 14 ragazzi fiorentini bloccati a Beirut Siamo al sicuro speriamo di partire presto

A causa del conflitto in Medio Oriente, quattordici giovani provenienti da Firenze si trovano ancora a Beirut, capitale del Libano. I ragazzi si trovano in una situazione di stallo e stanno aspettando di poter tornare in Italia. Non ci sono stati altri dettagli sulla loro condizione, ma hanno confermato di essere al sicuro e di sperare di partire presto.

Firenze, 2 marzo 2026 – A causa della guerra in Medio Oriente, un gruppo di fiorentini è bloccato a Beirut, capitale del Libano. “Siamo in attesa dell'evolversi della situazione ma al momento siamo al sicuro, siamo in contatto con le autorità italiane e con la console: ci è stato raccomandato di restare qui fino a che non ci dovremo spostare verso l'aeroporto domani”.  A dare la notizia, da Beirut è Paolo Poggianti, giornalista di Radio Toscana che è in Medio Oriente in queste ore al seguito di una missione dell'associazione fiorentina Opera La Pira. «Siamo a Beirut con un gruppo di 14 ragazzi dell'Opera per la gioventù Giorgio La Pira insieme a don Filippo Meli, responsabile della pastorale giovanile della Diocesi di Firenze - spiega Poggianti -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

