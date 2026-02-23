Blitz dei carabinieri azzera filiera dello spaccio nel mercato abruzzese | eroina a 7 euro e levamisolo nella cocaina

I carabinieri hanno smantellato una rete di spaccio che riforniva l’Abruzzo, causando un forte calo nelle forniture di droga. L’operazione ha portato alla scoperta di eroina venduta a sette euro e cocaina con tracce di levamisolo, un potente farmaco usato come taglio. La rete proveniva dal Nord e dal Foggiano, con traffici che coinvolgevano diverse piazze regionali e del Pescarese. Le indagini proseguono per approfondire i dettagli delle operazioni.

Le 20 misure cautelari eseguite all'alba a Montesilvano e Pescara, ma anche nelle province di Chieti, Trani e Foggia, arrivano dopo un anno di indagini. Smantellata una vera e propria organizzazione di cui a capo, sarebbero stati due albanesi. I dettagli Venti le misure cautelari eseguite dall'alba di oggi, lunedì 23 febbraio, di cui sette in carcere. Misure cautelari eseguite dai carabinieri di Montesilvano con il supporto dell'elicottero del 6° nucleo elicotteri di Bari, nelle due città adriatiche, ma anche a Vasto, Trani e San Severo. Un ultimo tassello con cui la fitta e articolata rete è stata definitivamente azzerata, dopo che nei giorni scorsi l'indagine aveva già portato ad altri 15 arresti in flagranza di reato.

Ferrara, spacciatore ingoiava eroina: blitz dei carabinieri, sequestrata droga e 550 euro. Arresto e divieto di dimora.I carabinieri di Ferrara hanno arrestato un uomo che stava cercando di ingoiare eroina durante un controllo.

Blitz nell’appartamento dello spaccio: trovati cocaina, pistole e coltelliBlitz nell’appartamento di Marco Rinaldi, 34 anni, ad Anzio: gli agenti hanno sequestrato cocaina, pistole, munizioni e coltelli, smascherando un punto di spaccio gestito dall’uomo da mesi.

