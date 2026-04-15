Blitz negli edifici abbandonati trovati tre senzatetto | uno regolare sul territorio

La polizia locale di San Stino di Livenza ha effettuato un controllo in alcuni edifici abbandonati vicino alla stazione ferroviaria, rispondendo a segnalazioni di occupazioni abusive. Durante le verifiche, sono stati trovati tre senzatetto, di cui uno regolare sul territorio. L’intervento si è svolto senza incidenti, e le forze dell’ordine hanno preso atto della presenza delle persone negli edifici.

La polizia locale di San Stino di Livenza è stata impegnata in un'operazione di controllo di alcuni edifici abbandonati nella zona della stazione ferroviaria, oggetto di segnalazioni per presunte occupazioni abusive. L'attività, che ha portato a individuare e identificare tre persone, è stata.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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