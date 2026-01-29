Fotovoltaico a Cesena sono 57 i megawatt installati sul territorio e 58 gli impianti sugli edifici comunali

Cesena aumenta la sua capacità di energia solare. Sono 57 i megawatt installati sul territorio e 58 gli impianti sui edifici comunali. La città sta cercando di accelerare su questo fronte, ma gran parte della spinta deriva da norme e incentivi regionali e nazionali. La situazione si muove rapidamente, con nuovi progetti pronti a partire e altri già in fase di realizzazione.

Cesena accelera sul fotovoltaico, ma la spinta maggiore resta legata a norme e incentivi regionali e nazionali. Il Comune infatti può agire in modo complementare, attraverso informazione, accompagnamento dei cittadini e meccanismi premiali negli strumenti urbanistici.

