Blitz antidroga nella capitale torna in carcere ex della Banda della Magliana

Nella capitale, i carabinieri del Nucleo Investigativo stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'operazione riguarda un ex membro di un'organizzazione criminale attiva negli anni passati. Durante il blitz sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e documenti che potrebbero essere utili alle indagini. L'intervento fa parte di un'azione più ampia contro il traffico di droga e la criminalità organizzata nella zona.

In particolare, grazie all'antico rapporto esistente con il vertice del clan Senese, risalente ai primi anni '80, una volta tornato in libertà, il leader della cosiddetta batteria dei testaccini avrebbe ottenuto il benestare, dal clan di origini napoletane, a operare nei quartieri romani di Trastevere e Testaccio, con propaggini anche alla Magliana e al Trullo, ove negli anni '80 e '90 aveva imperato. Privilegiato luogo di incontri con 'ndranghetisti ed esponenti della criminalità organizzata romana, puntualmente monitorati da telecamere nascoste e microspie, era il ristorante di famiglia a Testaccio dove lo stesso ha lavorato per anni come cuoco.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Blitz antidroga nella capitale, torna in carcere ex della Banda della Magliana Leggi anche: Maxi blitz a Roma, 13 arresti: in carcere anche esponente della Banda della Magliana “Su ex villa del tesoriere della Banda della Magliana non ci fermiamo, si torna a scavare”: parla il prefetto di Roma(Adnkronos) – "Riprendanno giovedì, al più tardi venerdì, gli scavi nella Casa del Jazz.