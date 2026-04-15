A Roma, durante un'operazione mirata, sono state arrestate tredici persone coinvolte nello spaccio di droga. Tra i fermati c'è anche un uomo noto per aver fatto parte di un'organizzazione criminale anni fa, legata a un noto gruppo mafioso. L'azione delle forze dell'ordine è stata condotta in diversi quartieri della città, portando al sequestro di sostanze stupefacenti e a vari strumenti utilizzati per il commercio illecito.

La lotta contro il narcotraffico segna un nuovo colpo con il blitz a Roma, nel quale sono state arrestate tredici persone. Tra queste spicca Raffaele Pernasetti, meglio noto come “Er Palletta” e ritenuto uno storico esponente della Banda della Magliana. A tutti gli indagati, a seconda delle singole posizioni, vengono contestati i reati di traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. Proprio Pernasetti sarebbe una figura centrale nel gruppo criminale. Gli investigatori si sono detti convinti che, grazie alla sua vicinanza ad alcuni autorevoli componenti del clan Senese e a una cosca della ‘ndrangheta, abbia favorito l’attività di approvvigionamento della droga, poi smerciata nelle piazze di spaccio del Trullo, Corviale, Magliana Nuova, Monteverde Nuovo e Garbatella, a Roma.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Blitz a Roma contro lo spaccio di droga: tredici persone arrestate, tra cui Pernasetti già esponente della Banda della Magliana e fedelissimo di De Pedis

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