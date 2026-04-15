Blitz a Reggio | arresto in cantina e decine di controlli in città

Durante l'ultimo fine settimana, le forze dell'ordine di Reggio hanno effettuato un'operazione in diverse zone della città. Nella cantina di un edificio sono stati trovati e sequestrati alcuni oggetti illegali, portando all'arresto di una persona. Inoltre, sono stati effettuati numerosi controlli che hanno portato a diverse segnalazioni per possesso di armi e resistenza alle autorità. L'intervento ha coinvolto le pattuglie delle Volanti, che hanno pattugliato vari quartieri.

Le pattuglie della Squadra Volanti della questura di Reggio hanno condotto un’operazione capillare durante l’ultimo fine settimana, portando a un arresto e a diverse segnalazioni per reati che spaziano dal possesso di armi alla resistenza alle autorità. L’attività di controllo ha il coinvolgimento diretto degli agenti in 31 diversi interventi sul territorio cittadino, con un bilancio che vede la gestione di 244 identità verificate e il fermo di 69 veicoli lungo le arterie locali. Presidio del territorio e interventi nelle zone della movida. Il cuore dell’operazione si è concentrato su una serie di controlli mirati che hanno toccato diversi aspetti della legalità urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz a Reggio: arresto in cantina e decine di controlli in città Leggi anche: Blitz al Vomero della polizia, denunciati parcheggiatori abusivi: decine di controlli ad auto e ristoranti Controlli a Reggio Emilia, un arresto e quattro denunceReggio Emilia, 14 aprile 2026 - Prosegue l’attività di prevenzione e sicurezza della polizia di Stato a Reggio Emilia, con il personale delle Volanti...