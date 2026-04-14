A Reggio Emilia, nella giornata del 14 aprile 2026, la polizia di Stato ha effettuato controlli mirati in alcune zone della città. Durante le operazioni, sono stati arrestati una persona e altre quattro sono state denunciate. L’attività si inserisce in una serie di interventi volti a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire comportamenti illeciti sul territorio. Le verifiche sono state condotte dagli agenti delle Volanti, impegnati in specifici controlli di routine.

Reggio Emilia, 14 aprile 2026 - Prosegue l’attività di prevenzione e sicurezza della polizia di Stato a Reggio Emilia, con il personale delle Volanti che intensificato alcuni specifici controlli. Nell’ultimo fine settimana si contano 31 interventi, alcuni su iniziativa ed altri collegati a segnalazioni effettuate direttamente dai cittadini, che hanno portato all’arresto di un soggetto e alla denuncia di quattro persone. L’arrestato è un 28enne di origine egiziana, già noto alle forze dell’ordine, rintracciato all’interno di una cantina in viale Piave e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per alcuni reati per cui era...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli a Reggio Emilia, un arresto e quattro denunce

Leggi anche: Controlli dei carabinieri: scattano arresto e denunce

Roma: controlli a Monterotondo e Mentana, un arresto, 8 denunce e 9 segnalazioniUn arresto, otto denunce e nove segnalazioni alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti: questo è il risultato dei controlli...

14 associazioni di base e per la pace di Reggio Emilia contestano la scelta di @graziano_delrio di sostenere il DDL Romeo Ecco alcuni estratti Ps della censura delle idee e del cd DDL antisemitismo parliamo il #17aprile a #Roma 18.30 allo @SpinTimeLabs x.com

VAL D'ORCIA STORICO, TONELLI È SECONDO ASSOLUTO Avvio più che promettente per il pilota di Reggio Emilia che si candida tra i papabili per la rincorsa al titolo nel Campionato Italiano Rally Terra Storico. REGGIO EMILIA – È una partenza più che pos - facebook.com facebook