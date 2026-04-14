Blitz a Roma | 40.000 euro di multe per gioco illegale e slot

A Roma, le forze di polizia hanno effettuato un'operazione che ha portato all'identificazione di otto attività commerciali coinvolte in pratiche di gioco illegale o irregolare. Durante i controlli, sono state contestate sanzioni per un importo totale di circa 40.000 euro. Le azioni sono state condotte dal Comando provinciale della Guardia di finanza della città.

Le pattuglie del Comando provinciale della Guardia di finanza di Roma hanno colpito otto attività commerciali della Capitale, infliggendo sanzioni per un totale di circa 40 mila euro a causa di violazioni legate al gioco d’azzardo illegale e irregolare. L’operazione, inserita in una strategia coordinata per il controllo del territorio, ha preso di mira diverse strutture che non rispettavano le limitazioni vigenti sul funzionamento dei dispositivi elettronici. Il bilancio dei controlli evidenzia come le infrazioni siano state commesse in violazione dell’ordinanza 1112018 emanata dal sindaco di Roma. Tale provvedimento è stato introdotto con...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz a Roma: 40.000 euro di multe per gioco illegale e slot Leggi anche: Contrasto al gioco d'azzardo, blitz dei carabinieri in 20 sale slot: multe per migliaia di euro Cesa, blitz contro il gioco illegale: controlli in una sala slot, scattano denunce e sanzioniOperazione congiunta a Cesa tra Carabinieri e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: individuate undici slot machine irregolari in una sala giochi di... Maxi blitz in via Portuense, scoperto mercato abusivo in un'area di 15mila metri quadri ift.tt/h8WmDeX x.com Il blitz della polizia è scattato durante il pedinamento della donna che in auto si è fermata per strada per un incontro fugace con un cliente a Cassano Magnago. Dalla perquisizione dell’abitazione a Samarate, dove si trovava il marito, sono stati sequestrati 800 - facebook.com facebook