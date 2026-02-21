Bergamo | blitz della Polizia 10.000€ multe e un’espulsione cinese

A Bergamo, le forze dell’ordine hanno svolto un’operazione che ha portato a multe per oltre 10 mila euro e all’espulsione di un cittadino cinese. Durante il blitz, sono stati controllati numerosi locali e persone sospette, con l’obiettivo di contrastare attività illecite. Tra le sanzioni, diverse hanno riguardato irregolarità amministrative. La polizia ha inoltre identificato un uomo che sarà presto rimpatriato. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza.

Bergamo sotto assedio: la Polizia intensifica i controlli, sanzioni per oltre 10 mila euro e un’espulsione. Un’ondata di controlli coordinati dalla Polizia di Stato ha interessato la provincia di Bergamo e i comuni limitrofi, portando alla luce irregolarità in tre centri massaggi, con sanzioni che superano i 10.000 euro, all’individuazione di una cittadina cinese in situazione irregolare sul territorio nazionale, a cui è stato notificato un provvedimento di espulsione, all’arresto di un uomo per reati contro il patrimonio e al soccorso di un’anziana smarrita. L’operazione, condotta nella giornata di venerdì 20 febbraio, sottolinea l’impegno costante delle forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto di diverse forme di illegalità, dalla violazione delle normative igienico-sanitarie allo sfruttamento lavorativo, passando per la criminalità predatoria e l’immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

