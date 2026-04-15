Blackery incontra le pasticcerie | il 17 aprile l’appuntamento a Roma

Il 17 aprile 2026 si terrà a Roma un evento dedicato al mondo delle pasticcerie, intitolato “Blackery incontra le pasticcerie”. L’iniziativa si svolge nella capitale e coinvolge professionisti del settore, puntando a promuovere scambi e nuove idee nel campo della pasticceria. L’appuntamento è previsto per quella data, con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto tra operatori e appassionati.

Venerdì 17 aprile 2026, Roma ospita un nuovo appuntamento con “Blackery incontra le pasticcerie”, l’iniziativa che sta portando una visione innovativa all’interno del mondo della pasticceria. Al centro del progetto c’è Blackery, una miscela a base di farine selezionate e cacao che consente di ottenere impasti dal colore nero intenso, ridefinendo i canoni estetici tradizionali. L’esperienza si sviluppa all’interno dei laboratori e delle vetrine aderenti, visibili durante i normali orari di apertura, rendendo ogni degustazione un momento unico. Tra le realtà che prenderanno parte all’iniziativa figurano pasticcerie note del panorama romano come Augusto Caffè- Palombini e Cristalli di Zucchero, esempi di un settore sempre più orientato alla sperimentazione.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Blackery incontra le pasticcerie: il 17 aprile l’appuntamento a Roma Notizie correlate Leggi anche: Fast News Platform, ospite Fabio Marcelli: appuntamento il 17 aprile alle 19:30 Festa della polizia e inaugurazione della nuova questura: appuntamento il 17 aprileLa polizia di Stato celebrerà venerdì 17 aprile il 174° anniversario della fondazione con l’inaugurazione della nuova sede della questura.