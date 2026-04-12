Fast News Platform ospite Fabio Marcelli | appuntamento il 17 aprile alle 19 | 30

Venerdì 17 aprile alle 19:30 si terrà un nuovo incontro della Fast News Platform con il professor Fabio Marcelli come ospite. L’evento si svolgerà online e sarà dedicato a temi di approfondimento culturale e accademico. La partecipazione è aperta a tutti e si svolge in orario serale, offrendo un’occasione per ascoltare il contributo di Marcelli su questioni di interesse nel settore.

Sarà il professor Fabio Marcelli il prossimo ospite della Fast News Platform. L’appuntamento è fissato per venerdì 17 aprile 2026 alle ore 19:30 (CET), in un nuovo incontro dedicato all’approfondimento culturale e accademico. Docente associato presso l’Università degli Studi di Perugia, Marcelli opera all’interno del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, dove insegna nel settore ARTE-01B, Storia dell’arte moderna. Il suo profilo accademico si distingue per un impegno che intreccia ricerca, didattica e responsabilità istituzionali. Tra gli incarichi ricoperti, figura quello di coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, ruolo centrale nella formazione dei futuri insegnanti.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Fast News Platform, ospite Fabio Marcelli: appuntamento il 17 aprile alle 19:30 Fabio Marcelli ospite a “L’Approfondimento” su Fast News Platform il 17 aprileStorico dell’arte e ricercatore presso l’Università degli Studi di Perugia, Marcelli è professore aggregato di Storia dell’arte moderna e Storia... Assisi. Oggi alle 19:30 su Fast News Platform: ospite il poeta Iwan Manzoni a L’ApprofondimentoIl poeta Iwan Manzoni sarà ospite oggi alle 19:30 (CET) su Fast News Platform, nel programma L’Approfondimento, condotto da Antonio Nesci.