Black out digitale | a rischio 17mila cittadini

A Terni, circa 17.000 cittadini potrebbero essere coinvolti in un blackout digitale a causa delle problematiche legate alla nuova carta d’identità elettronica. La notizia è stata comunicata dal consigliere comunale Guido Verdecchia, che ha evidenziato il rischio di disservizi e difficoltà nell’accesso ai servizi digitali. La questione riguarda il possibile impatto sulla vita quotidiana di molti utenti che si affidano alle nuove carte per vari utilizzi.

TERNI Sulla nuova carta d’identità elettronica rischio di “ blackout digitale “ per 17mila ternani: lo denuncia il consigliere comunale Guido Verdecchia (misto). "La matematica non è un’opinione e, dalle parole del sindaco Bandecchi, arriva la conferma ufficiale di un disastro annunciato – tuona Verdecchia –: l’ amministrazione comunale ha alzato bandiera bianca, ammettendo di non poter garantire un servizio essenziale a circa 17.000 ternani. I numeri forniti dal primo cittadino delineano uno scenario da incubo burocratico. Secondo quanto ammesso dal sindaco, a Terni mancano ancora circa 20.000 carte d’identità elettroniche da rilasciare entro la scadenza tassativa del 3 agosto 2026.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Black out digitale: a rischio 17mila cittadini" Limatola, corso gratuito di alfabetizzazione digitale per cittadiniLa cultura informatica e digitale quale strumento per vivere in modo più semplice e dinamico la quotidianità. Cotronei: l’ufficio postale diventa hub digitale per i cittadiniPoste Italiane ha dato il via a lavori di manutenzione straordinaria presso l’ufficio postale di Cotronei, situato in via Circumvallazione Silana,...