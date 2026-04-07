Cotronei | l’ufficio postale diventa hub digitale per i cittadini

A Cotronei, l’ufficio postale di via Circumvallazione Silana sta subendo lavori di manutenzione straordinaria promossi da Poste Italiane. L’obiettivo è trasformarlo in un hub digitale, migliorando l’accoglienza e i servizi disponibili ai cittadini. I lavori sono stati avviati di recente e sono destinati a durare nel tempo. L’intervento riguarda principalmente gli spazi e le attrezzature dell’ufficio postale.

Poste Italiane ha dato il via a lavori di manutenzione straordinaria presso l’ufficio postale di Cotronei, situato in via Circumvallazione Silana, per potenziare l’accoglienza e la qualità dei servizi offerti alla cittadinza. L’operazione non riguarda un semplice intervento edilizio, ma si inserisce nel quadro del progetto Polis. Tale iniziativa è pensata specificamente per i centri con meno di 15.000 abitanti, puntando a rafforzare la coesione territoriale e sociale attraverso l’abbattimento del divario digitale. Per evitare l’interruzione delle attività, è stata allestita una struttura temporanea nel piazzale che precede l’ingresso della sede. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cotronei: l’ufficio postale diventa hub digitale per i cittadini Ufficio postale ancora chiuso: "Per evento criminoso". Ma i cittadini si lamentanoUn ufficio postale non ancora riaperto, dopo il colpo dei malviventi dello scorso 20 dicembre. Nuovo impianto fotovoltaico, così l'ufficio postale diventa più efficiente e sostenibileProsegue il progetto 'Smart building' nel territorio ferrarese: previsti ampi risparmi. Poste italiane Cotronei, interventi straordinari all’ufficioMiglioramento dei servizi e accesso semplificato. La continuità del servizio sarà garantita in una struttura provvisoria nel piazzale antistante la sede ... ilcrotonese.it Poste Italiane: prenotare l’appuntamento in ufficio postale non è mai stato così facilePrenotare un appuntamento in ufficio postale non è mai stato così semplice. Con l’app Poste Italiane, gli utenti possono selezionare il servizio desiderato, scegliere l’ufficio più comodo e fissare ... affaritaliani.it