Auto parcheggiate sugli stalli dei motorini arrivano i vigili e scattano le multe a Mercatello

Questa mattina, i vigili urbani sono intervenuti sul lungomare Colombo a Mercatello per multare le auto parcheggiate sugli stalli destinati ai motorini. L’intervento è stato avviato dopo una segnalazione dell’associazione Nuova Gioventù Balnea. Sono state applicate sanzioni nei confronti di chi ha occupato gli spazi riservati ai motocicli, causando disagi alla viabilità e alla sicurezza.

Nuovo intervento, questa mattina, dei vigili urbani sul lungomare Colombo, a Mercatello, dopo una segnalazione dell'associazione Nuova Gioventù Balnea. I caschi bianchi, ancora una volta, hanno sanzionato le auto parcheggiate negli stalli riservati alle moto. Non è la prima volta che si.🔗 Leggi su Salernotoday.it Auto private su stalli dei tassisti: scattano le multe in centro a BariDiverse auto parcheggiate sugli stalli dedicati ai taxi in centro a Bari sono state sanzionate dalla Polizia Locale nel pomeriggio e nella serata di... Auto sugli stalli riservati ai taxi, raffica di multe in centro a BariPolizia locale in azione nel Murattiano per sanzionare gli automobilisti indisciplinati.