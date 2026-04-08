Bisceglie gioca il tutto per tutto | sfida chiave per la vetta

Oggi, 8 aprile 2026, il calcio biscegliese riprende le partite con il recupero della trentaduesima giornata di Eccellenza Pugliese. La squadra si prepara a disputare una sfida fondamentale in vista della classifica, cercando di ottenere punti decisivi per la posizione di vertice. La partita si svolge in un momento chiave della stagione, con i tifosi che attendono con trepidazione il risultato finale.

Il calcio biscegliese torna in azione oggi, 8 aprile 2026, con il recupero della trentaduesima giornata di Eccellenza Pugliese. Il Bisceglie farà visita al Galatina alle 18:00, mentre l’Unione Calcio Bisceglie ospiterà l’Atletico Racale domani alle 16:00. Dopo l’interruzione per le festività pasquali, i nerazzurri si preparano a una fase cruciale del campionato. La trasferta allo stadio Specchia rappresenta un passaggio obbligato ambisce a riscrivere il proprio destino sportivo in queste ultime quattro date disponibili. La squadra guidata da mister Di Meo punta a ristabilire il possesso dei tre punti dopo l’increspatura registrata nel precedente match contro lo Spinazzola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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