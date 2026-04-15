A Bisceglie, una coppia ha perso la vita dopo essere caduta dal balcone della loro casa nel corso di una discussione. La tragedia si è verificata nel centro cittadino, senza altri coinvolti o testimoni diretti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per i due non c’è stato niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Tragedia a Bisceglie, dove marito e moglie sono precipitati dal balcone della loro abitazione durante una lite. Entrambi sono morti sul colpo. Sul posto, in via Vittorio Veneto, sono intervenuti i Carabinieri del comando provinciale di Trani che stanno indagando sull’accaduto. Non è ancora chiaro al momento se l’uomo, di 61 anni, abbia spinto la moglie 54enne facendola precipitare dal balcone per poi togliersi la vita lanciandosi a sua volta, o se sia caduto non intenzionalmente nell’atto di spingere la donna. I due coniugi erano in fase di separazione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bisceglie, precipitano dal balcone durante una lite: morti moglie e marito

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