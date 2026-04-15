A Bisceglie due persone sono state trovate senza vita a terra, vicino a un edificio. Le vittime sono un uomo e una donna, entrambi con legami di matrimonio, e si trovavano in un momento di separazione. Secondo quanto riferito, l'uomo avrebbe lanciato la moglie dal balcone e poi si sarebbe tolto la vita. I corpi sono stati rinvenuti uno accanto all’altro, senza segni di altra presenza.

I due coniugi stavano attraversando una separazione. I corpi senza vita sono stati trovati l'uno accanto all'altro Tragica vicenda a Bisceglie in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove un uomo di 61 anni avrebbelanciato la moglie di 54 anni dal balconeper poia sua volta lanciarsi nel vuoto da un altezza di circa 3 metri.Una scena drammatica quella a cui hanno assistito i soccorsi arrivati sul posto: i corpi senza vita sono stati trovati l’uno accanto all’altro sulla pendenza del garage del palazzo in cui la coppia viveva. Una vicenda sconcertante che dilania un’intera famiglia lasciando nella disperazione i due figli delle vittime, uno vive a Trani, l’altro vive in Svizzera.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bisceglie, lancia la moglie dal balcone poi si getta anche lui: morti entrambi

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