Bisceglie lancia la moglie dal balcone poi si butta anche lui | morti tutti e due

A Bisceglie, un uomo di 61 anni avrebbe ucciso la moglie di 54 anni lanciandola dal balcone, e successivamente si sarebbe tolto la vita buttandosi da un'altezza di circa tre metri. La vicenda si è verificata in un appartamento della zona, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare.

Un uomo di 61 anni, Luigi Gentile, avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni, Patrizia Lamanuzzi, e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto da un’altezza di tre metri. I corpi senza vita sono l’uno accanto all’altro sulla discesa del garage del palazzo in cui vivevano. Una vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri dicendo che i due si stavano separando e che ha sentito la donna urlare prima di vederla cadere. La coppia avrebbe due figli, uno vive in Svizzera l’altro a Trani.🔗 Leggi su Feedpress.me

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