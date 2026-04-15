Bisceglie lancia la moglie dal balcone | omicidio suicidio

A Bisceglie si è verificata una tragedia familiare: un uomo ha lanciato la moglie dal balcone e poi si è tolto la vita. L’episodio è avvenuto in seguito a una separazione tra i coniugi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la donna non c’è stato niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

Omicidio suicidio a Bisceglie. Choc uomo lancia la moglie dal balcone e si toglie la vita, tragedia familiare dopo una separazione. Bisceglie, tragedia familiare: la ricostruzione dei fatti. Dramma a Bisceglie, in Puglia, dove un uomo ha lanciato la moglie dal balcone della loro abitazione prima di togliersi la vita. La vicenda, avvenuta nella mattinata del 15 aprile, è al centro delle indagini delle forze dell’ordine e viene ricondotta a un caso di omicidio suicidio maturato in ambito familiare. Secondo le informazioni confermate, l’uomo, 61 anni, avrebbe spinto la moglie, 54 anni, nel vuoto dall’appartamento in cui vivevano. Subito dopo si sarebbe gettato anche lui, finendo nello stesso punto all’interno dello stabile.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Lancia la moglie dal balcone e poi si getta nel vuoto dal quinto piano: morti

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